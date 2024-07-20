Новый премьер-министр Эстонии ввел направленный на сдерживание России налог
Bloomberg: новый премьер Эстонии ввел направленный на сдерживание России налог
Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Mihkel Maripuu
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Так называемый «налог на безопасность» в размере 2% будет действовать для эстонских предприятий до 2028 года.
Новый премьер-министр Эстонии Кристен Михал представил новый налог на оборону, направленный на усиление сдерживания России. Об этом сообщает Bloomberg.
«За год мы увеличили расходы на оборону с чуть более 2% до более 3%. Это означает, что каждый год мы тратим на оборону на 556 миллионов евро больше, чем у нас есть ресурсов. Нам нужно найти для этого ресурсы», — цитирует агентство Михала.
Так называемый «налог на безопасность» в размере 2% будет действовать для эстонских предприятий до 2028 года с целью получения средств на «сдерживание России».
Преемник Каи Каллас на посту премьер-министра ранее поддержал введение военного налога в Эстонии, заявив, что он «коснется каждого», не ограничиваясь предприятиями и состоятельными гражданами страны. Тем самым Михал дал понять, что не изменит отношение к России и будет придерживаться все того же конфронтационного курса.
Каллас и правительство Эстонии подали в отставку 15 июля. Причиной стало избрание Каллас на пост верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности — должность, которую сейчас занимает Жозеп Боррель.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как изменятся отношения России и Эстонии после отставки премьера Каи Каллас.