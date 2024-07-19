Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов; Telegram / SHAMAN / shaman_channel; 5-tv.ru

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Возле здания уже собралась толпа фанатов, ожидающих российского певца.

Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом SHAMAN, поехал в сторону американского посольства в Москве, где он пообещал устроить митинг-концерт после блокировки его Youtube-канала. В своем Telegram-канале он опубликовал видео.

«Родные! Я чувствую и вижу вашу поддержку. Я восхищен вашей смелостью. Никто и никогда не запретит наши песни. Сейчас мы их вместе споем. Устроим премьеру моей новой песни и клипа „Душа нараспашку“ так, чтобы его увидели во всем мире Еду к вам с победой!»— заявил артист.

Последние слова касались еще и транспорта, который выбрал певец. На концерт он прибудет в черной раритетной «Победе» с красной надписью «Победа!» на бортах.

Ранее к американскому посольству в Москве начали стягиваться поклонники певца SHAMAN. Именно здесь популярный российский артист обещал устроить митинг-концерт, чтобы дать мощный ответ на блокировку его Youtube-канала, а также цензуру в социальных сетях.

Ранее в своем Telegram-канале артист написал, что его заблокировали, потому что он — русский. До того стало известно, что SHAMAN попал под санкции Европейского союза, так как поддерживает действия российских властей, которые, по мнению коллективного Запада, якобы «подрывают территориальную целостность и суверенитет Украины». Кроме того, в конце июня песни SHAMAN исчезли из стримингового сервиса Spotify.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как SHAMAN удалось добиться успеха.