Блинкен признал неэффективность антироссийских санкций

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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Госсекретарь обвинил Китай в поставке РФ станков и электроники.

Россия смогла найти пути поддержки оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в условиях санкций против нее. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института.

«Правда также в том, что россияне нашли обходные пути, в частности в своих отношениях с Северной Кореей, Ираном и, к сожалению, с Китаем», — сказал он.

По словам Блинкена, Китай предоставляет для российского ОПК ресурсы и экспортирует в Россию до 70% станков и 90% электроники.

Прибыль российских компаний в 2023 году выросла на 23% по сравнению с 2022-м, а доход увеличился до 38,2 триллиона рублей. Такие показатели, по словам доцента кафедры инфраструктуры финансовых рынков ВШЭ Андрея Столярова, демонстрируют успех российской экономики и ее стабильности вопреки санкциям Запада.

Более того, согласно прогнозам экспертов, в 2024 году ситуация будет еще лучше. Россия наладила логистику, товарооборот со странами-участницами ШОС и БРИКС, а это значит, что можно ожидать еще большую выручку и прибыль.

Западные страны усилили санкционное давление на Россию в 2022 году, после начала спецоперации на Украине. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российская экономика растет вопреки санкциям Запада.