На здании американского посольства появилось изображение российского триколора

Фото, видео: 5-tv.ru

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Компанию флагу составила надпись SHAMAN.

На здании посольства США в Москве появилось изображение российского флага и имя певца SHAMAN. Эксклюзивные кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru. Проекцию направили в рамках акции протеста автора и исполнителя песен Ярослава Дронова против блокировки его Youtube-канала и, более глобально, против цензуры в социальных сетях.

К песням организаторы митинга-концерта решили добавить еще и картинку. Впрочем, и без того происходящее у здания посольства трудно не заметить изнутри. Улица шумит, поклонники хором поют песни любимого артиста.

Ранее к американскому посольству в Москве начали стягиваться поклонники певца SHAMAN. Именно здесь популярный российский артист обещал устроить митинг-концерт, чтобы дать мощный ответ на блокировку его Youtube-канала, а также цензуру в социальных сетях.

Ранее в своем Telegram-канале артист написал, что его заблокировали, потому что он — русский. До того стало известно, что SHAMAN попал под санкции Европейского союза, так как поддерживает действия российских властей, которые, по мнению коллективного Запада, якобы «подрывают территориальную целостность и суверенитет Украины». Кроме того, в конце июня песни SHAMAN исчезли из стримингового сервиса Spotify.

Ранее 5-tv.ru писал, что Фанаты певца SHAMAN поют его песни у американского посольства.