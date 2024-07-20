Анна Пересильд потратила на кроссовки и аксессуары более 700 тысяч рублей

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Как объяснила свои дорогостоящие покупки юная актриса?

Юная актриса Анна Пересильд потратила более 700 тысяч рублей на обувь и аксессуары за раз, став участницей одного из шоу для YouTube.

У юной актрисы множество проектов, в которых она задействована. Поэтому о стоимости желаемых вещей Анне Пересильд думать не приходится.

Как призналась девушка, она коллекционирует кроссовки. Ранее она тоже пыталась что-то собирать — в детстве это были игрушки и какие-то другие предметы — но со временем это занятие ей наскучивало. С кроссовками же дело пошло. Именно поэтому большую часть чека на шоу составляли они. Впрочем, Пересильд заявила, что тратилась не только на себя. Она очень любит одаривать и своих близких.

«На подарки, я всем подарила!» — объяснила актриса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дочка Пересильд высказалась о хейтерах. По словам юной знаменитости, это нормально, когда есть те, кто «не любит» знаменитых людей.