«Не выносят друг друга»: раскрыты детали 30-летнего конфликта Питта и Круза

Питт и Круз находятся в ссоре с тех пор, как снялись в «Интервью с вампиром»

Фото: www.globallookpress.com / Â©Beitia Archives

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Актеры долгое время старательно избегали встреч на съемках и в жизни, и вот судьба столкнула их в Лондоне. Чем закончится давняя вражда знаменитостей?

Конфликт актеров Тома Круза и Брэда Питта длится уже без малого 30 лет — с момента выхода фильма «Интервью с вампиром», где два главных голливудских красавца сыграли ведущие роли. Все это время знаменитости не снимались вместе и вообще старались особо не пересекаться, однако сейчас конфликт грозит разгореться с новой силой. Об этом пишет издание In Touch Weekly со ссылкой на анонимный источник.

Дело в том, что Питт сейчас занят в картине о гонках «Формулы-1», съемки которой проходят в Лондоне. А именно здесь уже долгое время живет Круз, который, по словам инсайдера, не упускает ни одной возможности, чтобы не наброситься на давнего соперника.

Так, по словам собеседника издания, Круз очень ревностно относится к тому, что Питт снимается на «его территории» и, более того, с той же командой, с которой Круз работал над фильмом «Миссия невыполнима». Поэтому неудивительно, что Круз уже пошел в атаку и вовсю публично критикует предстоящую картину с Питтом.

Инсайдер опасается, как бы Круз не вышел за рамки дозволенного в своих нападках на конкурента, поскольку Питту в этом случае придется отвечать, и тогда неизвестно, чем закончится противостояние двух знаменитостей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 18-летняя дочь голливудских актеров Тома Круза и Кэти Холмс отказалась от фамилии знаменитого отца.