У посольства США начали собираться поклонники певца SHAMAN

Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Воскресенский; 5-tv.ru

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Именно здесь артист обещал устроить акцию протеста.

У американского консульства в Москве начали собираться поклонники певца SHAMAN. Эксклюзивные кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Именно здесь популярный российский артист, вероятно, устроит акцию протеста, чтобы дать мощный ответ на блокировку его Youtube-канала, как он обещал ранее.

Ранее в своем Telegram-канале артист написал, что его заблокировали, потому что он — русский. До того стало известно, что SHAMAN попал под санкции Европейского союза, так как поддерживает действия российских властей, которые, по мнению коллективного Запада, якобы «подрывают территориальную целостность и суверенитет Украины».

Кроме того, в конце июня песни SHAMAN исчезли из стримингового сервиса Spotify. На это он также отреагировал строчкой из песни.

Ранее 5-tv.ru писал, что ждет видеохостинг Youtube после бана аккаунтов российских артистов-патриотов. По мнению экспертов его смогут заменить российские аналоги.