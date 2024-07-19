Тело мужчины с пробитой головой обнаружили в квартире на юге Москвы

Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

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В нанесении телесных повреждений подозревают собутыльника потерпевшего.

Тело мужчины с проникающим ранением головы обнаружили в квартире на юге Москвы. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на столичную прокуратуру.

Уточняется, что жителя столицы 1961 года рождения нашли в квартире жилого дома на Чертановской улице. По предварительным данным, удар потерпевшему нанес его знакомый во время совместного распития алкоголя.

Правоохранители выясняют подробности произошедшего, ход дела контролирует прокуратура.

На днях мумифицированный труп пенсионерки обнаружили в доме на Богатырском проспекте в Петербурге. Тело женщины нашел владелец квартиры, вернувшийся из тюрьмы. Он опознал в умершей знакомую его матери, которая проживала в их квартире. При этом родительница мужчины ушла из жизни еще три года назад. Как установили эксперты, тело женщины пролежало в одной из комнат больше полугода, превратившись в мумию. Известно, что обе пенсионерки состояли в религиозной организации, признанной в России экстремистской.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в одной из высоток «Москвы-Сити» нашли тело директора по операционной готовности горнорудной компании «Черногорская» Франка Риттнера.