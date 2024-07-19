Фанаты певца SHAMAN поют его песни у американского посольства

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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К зданию приходит все больше людей.

Поклонники автора и исполнителя песен Ярослава Дронова, более известного под псевдонимом SHAMAN поют его песни перед зданием посольства США. Эксклюзивные кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

«И этот хит для тех, кто это чувствует тоже. Самый русский хит про мою грустную душу», — хором исполняют собравшиеся композицию своего кумира.

Затем наступает время для главной песни.

«Такой, какой есть, и меня не сломать, и все потому что я — русский», — тянут последнее слово фанаты.

Ранее к американскому консульству в Москве начали стягиваться поклонники певца SHAMAN. Именно здесь популярный российский артист, вероятно, устроит акцию протеста, чтобы дать мощный ответ на блокировку его Youtube-канала, как он обещал ранее.

Ранее в своем Telegram-канале артист написал, что его заблокировали, потому что он — русский. До того стало известно, что SHAMAN попал под санкции Европейского союза, так как поддерживает действия российских властей, которые, по мнению коллективного Запада, якобы «подрывают территориальную целостность и суверенитет Украины». Кроме того, в конце июня песни SHAMAN исчезли из стримингового сервиса Spotify. На это он также отреагировал строчкой из песни.

Ранее 5-tv.ru писал, что Волочкова предложила идею коллаборации с SHAMAN.