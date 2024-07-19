«Не способна»: Джигурда высказался о творческом потенциале Волочковой

Фото: www.globallookpress.com / Belkin Alexey

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Актер назвал балерину «актрисой в театре жизни».

Скандальный актер Никита Джигурда после громкой ссоры с балериной Анастасией Волочковой заявил, что ничего серьезного она уже не сделает в своей карьере. Об этом он рассказал в интервью для «Московского комсомольца».

По мнению артиста, Волочка уже не готова к чему-то серьезному в сфере искусства. Джигурда считает, что из-за «расшатанной» нервной системы балерина живет в «другой реальности».

«В последние 10 месяцев, что мы не виделись с Настей, меня обвиняли в спаивании Волочковой. А что, сейчас Настя перестала пить и занимается чем-то другим? Я убежден, что ничего серьезного в плане искусства Настенька уже не сделает. Она очень яркая актриса в театре жизни, но то, что я ей предлагал сделать серьезное, глубокое сейчас она к этому, я понял, не способна», — заявил Никита Джигурда.

Актер также считает, что Волочкова пьет, как «многие в России». Однако, по мнению Джигурды, балерина уникальна тем, что ежедневно молится и занимается у станка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Джигурда подает в суд на помощника, слившего скандальное видео с Волочковой.