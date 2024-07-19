Фото: www.globallookpress.com / Chris Kleponis - Pool via CNP

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Глава киевского режима заявила, что для него оговорка президента США «ничего не значит».

Глава киевского режима Владимир Зеленский назвал ошибкой слова американского лидера Джо Байдена, который на саммите НАТО назвал его президентом РФ Владимиром Путиным.

«Он (Байден. — Прим. ред.) просто ошибся. Для меня это ничего не значит», — заявил президент* Украины в интервью ВВС.

До этого Зеленский, отвечая на вопрос журналистов в Ирландии, пообещал забыть оговорку Байдена и заявил, что США оказали большую поддержку украинцам.

Байден на саммите НАТО в Вашингтоне 12 июля оговорился и назвал президентом Украины Владимира Путина.

«А теперь я хотел бы передать слово президенту Украины, в котором столько же мужества, сколько решимости. Дамы и господа, президент Путин», — сказал Байден, представляя Зеленского.

Поняв, что ошибся, Байден оправдался тем, что слишком сфокусирован на Путине, и заключил свою речь заявлением о намерении победить лидера РФ. Зеленский же в ответ сказал, что он «лучше» Путина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что оговорка Байдена о Путине вызвала шквал гнева на Западе.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.