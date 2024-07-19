СК проверит данные о найденных в подвалах телах погибших от рук ВСУ в зоне СВО

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Рамм

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Ведомство займется расследованием очередных преступлений киевского режима.

Следственный комитет проверит данные о найденных в подвалах домов телах мирных граждан, погибших от действий боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Следователи СК России проверят получившую распространение в сети интернет информацию об обнаруженных в подвалах домов, расположенных в населенном пункте вблизи линии боевого соприкосновения, тел мирных жителей», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что ведомство займется расследованием очередных преступлений киевского режима, которые повлекли за собой гибель и ранения мирных жителей.

Ранее сообщалось, что российские бойцы в ходе разминирования Авдеевки в Донецкой народной республике обнаружили захоронения мирных жителей со следами пыток. Руки жертв украинских боевиков были связаны за спиной, а ноги перемотаны скотчем.

Между тем в Луганской народной республике с 2021 года извлекли останки более 1,2 тысяч мирных жителей, погибших из-за обстрелов со стороны ВСУ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Крынках обнаруживают подвалы, буквально заваленные телами украинских боевиков.