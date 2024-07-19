Экс-супруг Булановой женился на молодой бизнесвумен

Фото: Белкин Алексей / ТАСС

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Владислав Радимов опубликовал фото с торжества на фоне Исаакиевского собора.

Свадьба футболиста Владислава Радимова и бизнесвумен Анастасии Кулешовой проходит в Петербурге. Фото с торжества, сделанными на фоне Исаакиевского собора, бывший супруг певицы Татьяны Булановой поделился в соцсети.

На кадрах запечатлена невеста в коротком белом платье с длинным шлейфом и жених в черном классическом костюме и светлой рубашке.

«Коротко о сегодняшнем дне», — прокомментировал 48-летний Радимов.

О помолвке с новой избранницей спортсмен сообщил поклонникам в декабре прошлого года, опубликовав фото с молодой возлюбленной, у которой на пальце надето обручальное кольцо. А уже в мае этого года Радимов и Кулешова подали заявление в ЗАГС, о чем также стало известно из их соцсетей.

Для Булановой новость о скорой свадьбе бывшего мужа стала сюрпризом. Она призналась журналистам, что за жизнью экс-супруга не следит, но всегда рада, когда у него происходит что-то хорошее.

Известно, что после развода отношения между Радимовым и Булановой не заладились. При этом футболист продолжает общаться со своим сыном Никитой, рожденным в браке с певицей.

Сама Буланова уже состоит в новых отношениях. В июне 2023 года она вышла замуж за теннисиста и бизнесмена Валерия Руднева.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Радимов отреагировал на предложение Булановой спеть на его свадьбе.