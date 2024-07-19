«Мои люди всегда со мной»: Ольга Бузова зажгла в Колумбии под песни Бритни Спирс
Ольга Бузова зажгла в Колумбии под песни Бритни Спирс
Фото, видео: Instagram* / buzova86; 5-tv.ru
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Кажется, артистка нашла своих фанатов в Латинской Америке.
Знаменитая певица и телеведущая Ольга Бузова спела перед колумбийцами. Видео артистка поделилась в личном блоге.
Певица решила порадовать местную публику и начала петь и танцевать под бессмертные музыкальные хиты. Одним из них стала песня другой поп-исполнительницы — Бритни Спирс под названием «Oops!.. I Did It Again».
Вряд ли кто-либо понимал, что именно здесь происходит, но все были в восторге.
«Мои люди всегда со мной», — подписала публикацию артистка.
Местные жители еще долго продолжали аплодировать певице.
Бузова сейчас участвует в съемках реалити-шоу в Колумбии, и, кажется, очень хорошо проводит время. На фото и видео она выглядит счастливой. Этим настроением артистка поделилась со всеми.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Шаляпин раскрыл правду о пагубном пристрастии Бузовой.
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