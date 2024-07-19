«Мои люди всегда со мной»: Ольга Бузова зажгла в Колумбии под песни Бритни Спирс

Фото, видео: Instagram* / buzova86; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Кажется, артистка нашла своих фанатов в Латинской Америке.

Знаменитая певица и телеведущая Ольга Бузова спела перед колумбийцами. Видео артистка поделилась в личном блоге.

Певица решила порадовать местную публику и начала петь и танцевать под бессмертные музыкальные хиты. Одним из них стала песня другой поп-исполнительницы — Бритни Спирс под названием «Oops!.. I Did It Again».

Вряд ли кто-либо понимал, что именно здесь происходит, но все были в восторге.

«Мои люди всегда со мной», — подписала публикацию артистка.

Местные жители еще долго продолжали аплодировать певице.

Бузова сейчас участвует в съемках реалити-шоу в Колумбии, и, кажется, очень хорошо проводит время. На фото и видео она выглядит счастливой. Этим настроением артистка поделилась со всеми.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Шаляпин раскрыл правду о пагубном пристрастии Бузовой.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.