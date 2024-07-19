«Чтобы мог улыбаться»: Amirchik рассказал о своих комплексах
Артист Amirchik признался, что до сих пор борется с некоторыми комплексами
Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Молодой артист признался, что все еще «в боях» со своими некоторыми недостатками.
Справиться с некоторыми комплексами начинающему певцу Амирхану Батабаеву, выступающему под псевдонимом Amirchik, помогли брекеты и занятия спортом. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на VK Fest 2024.
Молодой исполнитель признался, что до сих пор борется с некоторыми комплексами.
«Когда я в 2020 году на стройку пришел работать, себе брекеты поставил тогда, чтобы было комфортно и я мог улыбаться. Дальше уже начал над телом своим работать, очень активно заниматься спортом. За три месяца восемь килограммов набрал чистого мяса», — рассказал 20-летний артист.
Amirchik добавил, что сейчас он выглядит «хуже», чем тогда. По его словам, он старался заниматься «всем подряд», чтобы преодолеть некоторые, по его мнению, изъяны.
Ранее 5-tv.ru писал, что Доминик Джокер рассказал о своих комплексах и недостатках.