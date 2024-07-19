Умер российский актер Андрей Ксенюк
Фото: из открытых источников
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Артисту было 65 лет.
Актер Андрей Ксенюк умер на 66-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Норильского заполярного театра драмы имени Маяковского.
«С прискорбием сообщаем о кончине артиста, любимца публики и коллег по сцене, знавшего и любившего норильский театр в разные его эпохи — Андрея Павловича Ксенюка», — написано в некрологе на сайте театра.
Отмечается, что Ксенюк застал труппу театра «в полном расцвете коллектива эпохи Леонида Белявского», съездив на гастроли в Ленинград и Вильнюс.
Коллеги отзывались об актере самым лучшим образом. Его считали «мастером острохарактерного эпизода». Ксенюка называли пластичным, музыкально одаренным и темпераментный.
«Он умел быть органичным даже в самых гротескных образах, добиваясь оригинального, смелого прочтения роли. Созданные им тираны в своей властности, жестокости — нелепы, смешны», — написано на сайте театра.
Актер родился в Норильске в 1958 году. В детстве активно занимался в драмкружке при клубе «Юность», которым руководил артист Александр Анисимов.
После окончания училища Ксенюк пожелал продолжить работу в театре своего родного города.
Артист в «Сказке про Ивана-дурака, который чертям насолил». Он участвовал в постановке «Сказка Арденнского леса», «Поллианна», «Шут Балакирев» Горина, «Гарольд и Мод», «Квадратура круга», «Два вечера в веселом доме», «Вишневый сад», многие другие. Всего за свою карьеру он сыграл более ста ролей.
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