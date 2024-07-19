Обвинение запросило до 10 лет фигурантам дела о погромах в аэропорту Махачкалы

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко

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Одному из них выдвинули обвинение сразу по двум статьям.

Гособвинение потребовало лишить свободы сроком от семи до десяти лет пятерых фигурантов дела о беспорядках в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры России.

Судебный процесс начался в июне в Краснодарском крае. По информации Армавирского городского суда, подсудимыми выступили Ислам Ибрагимов, Рабадан Раджабов, Магомед Омарасхабов, Салик Рамазанов и Анварбек Атаев.

«Указанные лица обвиняются по ч. 2 ст. 212 УК РФ („Участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами, уничтожением имущества, применением предметов, представляющих опасность для окружающих, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти“)», — отмечается в сообщении.

Кроме того, один из подсудимых обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

По мнению обвинения, цели наказания будут достигнуты только в случае назначения обвиняемым тюремного срока.

Массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы прошли 29 октября 2023 года. Толпа проникла на территорию аэропорта и заблокировали самолет, прилетевший из Израиля, а также скандировали лозунги в поддержку Палестины. Власти региона оценили ущерб в сотни миллионов рублей.

По данному факту правоохранители провели ряд проверок, допросили сотни свидетелей, а участники были привлечены к ответственности — 242 человека, согласно решению суда, заплатят штрафы, получат административный арест, будут выполнять обязательные работы.

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