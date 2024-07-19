Журналист Олег Кашин* объявлен в розыск

Фото: © РИА Новости / Андрей Стенин

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Признанный иноагентом блогер более десяти лет уже не живет в России.

Журналист и блогер Олег Кашин* объявлен в розыск по уголовной статье. Это следует из базы данных розыска МВД России.

По какой именно статье разыскивается Кашин, не уточнятся.

В июне 2022 года Минюст внес Кашина в реестр иностранных агентов. Известно, что сам публицист не живет в России более десяти лет.

Накануне МВД России объявило в розыск журналистку Светлану Прокопьеву* по статье уголовного кодекса. Ранее ее признали виновной в административном правонарушении, связанном с дискредитацией армии, и оштрафовали на 35 тысяч рублей.

Прежде в нарушении правил деятельности иноагента были замечены рэпер Моргенштерн*, блогеры Максим Кац* и Илья Варламов*. Кроме того, в публичном оправдании и поддержке экстремистских действий был уличен ранее соратник блогера Алексея Навального** Леонид Волков**. Он призывал к совершению диверсий и актов саботажа на территории страны, а также заявлял, что преступники, которые организуют диверсии, — «смелые люди».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что журналиста Андрея Захарова* объявили в розыск за нарушение правил деятельности иностранного агента.

* — признан иноагентом в РФ.

** — признаны иноагентами, террористами и экстремистами в РФ.