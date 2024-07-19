Минюст внес пианиста Евгения Кисина* в реестр иностранных агентов

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Кто еще пополнил этот список?

Министерство юстиции РФ включило в реестр иноагентов пианиста Евгения Кисина*. Об этом стало известно в пятницу 19 июля из соответствующего перечная на сайте ведомства.

Помимо Кисина, в этот список попали еще трое человек.

«Девятнацатого июля в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Е. И. Кисин*, Г. А. Михнов-Вайтенко*, Д. А. Цибирев*, а также Ю. Б. Швец*», — говорится в сообщении.

Известно, что Евгений Кисин сейчас проживает за границей. Он выступает против проведения спецоперации России по защите Донбасса. Кроме того, пианист участвовал в сборе средств в поддержку Вооруженных сил Украины, публиковал ложные данные о действиях российской власти.

Ранее 5-tv.ru писал, что МВД РФ объявило в розыск журналистку Прокопьеву*.

* — признаны иноагентами в России