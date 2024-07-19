Ангар с автомаслами горит в подмосковном Талдоме
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына; 5-tv.ru
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К ликвидации пожара привлечены 30 сотрудников МЧС.
Склад с автомаслами загорелся в подмосковном городе Талдом. Видео пожара появилось в распоряжении 5-tv.ru.
На кадрах виден огромный столб густого черного дыма, поднимающийся с места возгорания.
По данным 5-tv.ru, пожар возник в цельнометаллическом ангаре, где хранилось машинное масло. Огонь на данный момент распространился на площадь в 1 200 квадратных метров.
На мете ЧП работают пожарные. К ликвидации возгорания привлечены 30 сотрудников и шесть единиц техники МЧС.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как идет борьба с лесными пожарами в Якутии.