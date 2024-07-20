«Я не хочу умирать, но готова»: куда пропала победившая рак легких Евгения Симонова

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

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В своей жизни знаменитая актриса переживала как взлеты, так и падения. Самое важное — не опускать руки.

Никто не знает, каким удивительным образом порой может повернуться судьба — именно в тот момент, когда ты наконец-то счастлив, она часто подкидывает новые испытания. В таких случаях действительно важно не растворяться в панике и отчаянии. Стоит продолжить с высоко поднятой головой двигаться вперед и с достоинством преодолевать все преграды.

Именно такого мнения и придерживается народная артистка России Евгения Симонова, прославившаяся на всю страну благодаря роли принцессы в музыкальном кинофильме Марка Захарова «Обыкновенное чудо». Во взрослом возрасте звезда столкнулась со страшным диагнозом — онкологией. И все же знаменитость продолжила блистать на экранах и открывать для себя новые горизонты.

Только вот аудитория не прекратила задаваться вопросом: где же сейчас известная актриса? И не подкосила ли ее болезнь? Ведь продолжительное время никто и не слышал о звезде. Но вот Станислав Садальский нарушил молчание и раскрыл, как себя чувствует яркая 69-летняя артистка после того, что ей пришлось пережить. Об этом читайте в материале 5-tv.ru.

Звездная семья

© РИА Новости / РИА Новости

Родилась Евгения Павловна в 1955 году в Международный день защиты детей — 1 июня. Красивая дата ознаменовала необычный путь будущей звезды, который ей пришлось пройти.

Появилась на свет она в семье настоящих интеллигентов — академик Павел Симонов и преподавательница иностранного языка Ольга Вяземская с самого детства направляли драгоценную дочь, прививая любовь к учебе и знаниям. Старания, безусловно, не прошли даром: маленькая Женя мечтала связать свою жизнь с филологией и искусством.

Свою лепту внес и старший брат актрисы Юрий Вяземский, который поначалу не мог смириться с тем, что в доме появилась своеобразная «конкурентка». Сперва юноша недолюбливал сестру и порой очень часто выяснял с ней отношения, беспокоя родителей. Однако спустя время будущий телеведущий, тоже добившийся невероятных высот в мире звезд, «принял» девочку и начал играть вместе с ней, а также учить всему, что знает сам.

Артистка, которая не хотела играть на сцене

Черединцев Валентин / ТАСС

Когда настал момент выбора будущей профессии, юная Евгения оказалась на перипетии — с одной стороны, она всегда хотела стать филологом, с другой — впереди открывался необыкновенный мир театра, в который направил ее отец. В конечном итоге Симонова все же подала документы в Щукинское училище и попала на курс культового актера Юрия Катина-Ярцева.

Стоит отметить: начинающая артистка не сразу поняла, что ей подходит дело, которое она выбрала. Как признавалась Евгения Павловна позже, по-настоящему на своем месте она почувствовала себя только к 50 годам, а в юности и вовсе жалела о сделанном выборе.

Актриса не чувствовала, что нашла свое признание. Хрупкая девушка боялась и стеснялась выступать перед преподавателями, не любила играть в этюдах, отдалялась от однокурсников. Временами она всерьез задумывалась сменить профессию, пока не стало слишком поздно. Однако, к счастью, проницательные учителя не спешили прощаться с неуверенной артисткой и продолжали подталкивать ее вперед.

В Симоновой недаром разглядели скрытые таланты — после выпуска Евгения Павловна отправилась служить в труппе Московского академического театра имени Владимира Маяковского.

Нагрянувшая слава и образ «нежной девушки»

Кадр из х/ф «В бой идут одни «старики». реж.: Леонид Быков, 1973 г.

Примечательно, что утвердиться в мире кино актрисе удалось еще на первом курсе обучения. Ярким дебютом стала роль Маши Поповой в фильме «В бой идут одни старики», а совсем скоро Симонова сыграла Катю Снегиреву в кинокартине «Афоня».

Но, безусловно, настоящая слава пришла к молодой артистке после «Обыкновенного чуда». Именно роль принцессы ознаменовала для Евгении Павловны начало профессиональной карьеры. Только вот избавляться от амплуа лирической и нежной героини юной звезде пришлось долго.

«Клеймо» чистой невинной девушки — «ходячей добродетели» — принесло мне всесоюзную известность и какую-то любовь. Я получала колоссальное количество писем, меня стали узнавать на улице, так как мои незатейливые «девочки» как-то проникали людям в душу. С одной стороны, я бесконечно благодарна Леониду Быкову и Георгию Данелии (кинорежиссеры — Прим. ред.), но, с другой стороны, это стало некой «рамкой», в которую я попала, и оттуда было очень трудно выбраться, но я всегда знала, что это произойдет!» — делилась воспоминаниями Симонова.

Она обладала спокойным и тихим нравом, никогда не спорила с начальством и глубоко и безотказно посвящала себя работе, выкладываясь на полную. Возможно, именно поэтому актрису постоянно приглашали сниматься в проектах.

После ей достались значимые роли в таких проектах, как «День свадьбы придется уточнить», «Долгая дорога к себе», «Дети солнца» и многих других. Однажды Евгения Павловна отметила, что немного жалеет о популярности своих первых кинопроб — многие помнят ее только как молоденькую артистку, не замечая более поздних заслуг.

Личная жизнь Симоновой

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Разумеется, помимо звездной жизни у Симоновой всегда была и личная. В студенчестве она начала встречаться с актером Юрием Васильевым, и многие полагали, что их отношения близятся к свадьбе. Вполне вероятно, что девушка бы и вышла замуж, но все изменила роковая встреча с Александром Кайдановским.

Познакомились они на съемках фильма «Пропавшая экспедиция». Евгения Павловна честно рассказала избраннику, что полюбила другого и не стала обманывать его чувства. За Кайдановского актриса вышла замуж в 1975 году — в счастливом браке появилась на свет дочка Зоя, которая также стала артисткой.

Однако, несмотря на рождение наследницы, отношения знаменитостей начали портиться. Сказался тяжелый характер актера — ему было тяжело смириться с тем, что карьера супруги движется вверх. Симонова постоянно терпела невыносимые выходки мужа.

«Одним из раздражающих факторов в их отношениях было то, что, когда мама в какой-то период очень много работала, а у папы не было ничего. Он просто бесился, что у мамы так все хорошо получается, а она ничего не могла поделать. Родители прожили вместе семь лет, то расставались, то сходились. Но для папы была важна свобода и то, что ему хочется делать», — делилась Зоя Кайдановская в эфире программы Бориса Корчевникова на федеральном канале.

Они разошлись в 1980-м, тяжелое расставание далось действительно непросто. С печалью и грустью помогали справиться лишь бесконечные съемки, игра в театре и любимая дочь. Но одна Евгения Павловна долго не пробыла — спустя некоторое время она узаконила свои отношения с актером Дмитрием Полонским. К несчастью, счастливого финала также не случилось, и творческие дарования разбежались спустя всего лишь год.

Вернуть вкус к жизни

www.globallookpress.com / Natalya Loginova

Свое настоящее счастье Симонова нашла в браке с Андреем Эшпаем. По иронии судьбы, в день знакомства мужчина еще был женат на актрисе Ларисе Удовиченко, но Евгения Павловна не могла перестать думать о кареглазом красавце, забравшем ее сердце.

В следующую встречу оба поняли, что их непреодолимо тянет друг к другу. К счастью, режиссер тогда уже развелся с супругой и больше никогда не покидал любимую, оберегая ее от всех невзгод и трудностей. Расписываться они не спешили и узаконили свои отношения только тогда, когда в 1985 году родилась дочка Маша. Старшая наследница приняла отчима, а тот с невероятной теплотой стал относиться к падчерице.

Семья действительно получилось большой и крепкой — супруги не побоялись взять на воспитание 13-летнюю дочь Людмилы Коршаковой, неожиданно скончавшейся. Актрисы близко дружили, и Евгения Павловна не смогла бросить девочку на произвол судьбы, приютив к себе.

Пауза в кино и болезнь

© РИА Новости / Сергей Пятаков

К 90-м годам Симонова взяла внезапную паузу в кинокарьере. Как признавалась артистка, она не смогла вписаться в новый, так называемый «контекст», и поэтому полностью переключилась на театр, отдаваясь игре на сцене.

Впрочем, после небольшого застоя звезда вернулась на экраны. Не обошлось без участия дорогого мужа, который снял любимую в таких картинах, как «Дети Арбата», «Многоточие», «Иван Грозный», «Куприн» и других.

И, казалось бы, все хорошо — знаменитость вновь блистает на экранах, рядом драгоценные дети и любимый человек, всегда готовый подставить свое плечо. Но примерно в 2010 году артистка столкнулась с пугающим приговором — у нее нашли рак. Рост новообразования тогда спровоцировала запущенная по глупости болезнь.

Долгое время Симонова «не обращала внимание» на воспаление легких, плавно перетекшее в хроническое. С недугом она уехала на спектакль в Иркутске, а вернувшись, продолжила лечиться антибиотиками. Потом начались съемки, и Евгения Павловна вновь пожертвовала хрупким здоровьем ради работы. Спустя некоторое время у нее обнаружили подозрительное затемнение. Образовалась опухоль.

«Хирург еще думал, что это может быть новообразование воспалительного характера. И только когда они вскрыли и взяли оттуда биопсию, результаты показали онкологию. Тогда вместо какой-то части он удалил мне всю нижнюю долю правого легкого», — делилась Симонова.

В 2013 году печальная история закончилась счастливо — здоровью актрисы больше ничего не угрожало, и ее спасли, проведя операцию в Германии. Слухи об онкологии, правда, неожиданно запоздало распространились в 2020-м, однако к тому году Евгения Павлована уже чувствовала себя хорошо.

«Испугалась? Нет! Я вообще всегда панически боюсь за близких, а за себя — нет. Не знаю почему. Не могу сказать, что готова умереть завтра-послезавтра. Но если скажут, что надо, могу принять это, потому что я благодарна. Я 66 лет так прожила! Мало? Нет. Это хорошо. Я не хочу, у нас еще дома дела, но, в принципе, готова», — рассказывала знаменитость в одном из интервью.

Евгения Симонова сегодня

Фото из открытых источников

Сейчас актриса, несмотря на возраст, востребована на экране. Она радует поклонников новыми ролями, продолжает сниматься в кино и играть в театре. Правда не так часто появляется на светских мероприятиях и совсем не делится новостями. В основном интересные факты распространяют коллеги артистки — на днях, например, появилось новое фото звезды со съемок.

Снимок опубликовал актер Станислав Садальский. На кадре Евгения Симонова выглядит очень свежо и молодо — она лучезарно улыбается. Как оказалось, знаменитости вместе снимаются в одном проекте.

«Режиссер требует, чтобы мы с народной артисткой России Симоновой были под своими фамилиями, мы естественно против, в сценарии прописаны чокнутые артисты. Огромный скандал, меня уговорили, хочу очень работать, десять лет не снимался. Женя в падучей, готова даже была отказаться от шикарной роли. Но… Ее кинопробы на роль затмили всех артисток, режиссер со сценаристом уступили большой артистке, Симонова теперь в картине не Симонова, просто народная, а я чокнутый Станислав Садальский», — рассказал новости актер.

Так, аудитория обязательно будет ждать новой картины актрисы. Как она отмечала ранее, она не снимается в фильмах «исключительно ради денег», а следует своему чутью на роли, не изменяя самой себе.