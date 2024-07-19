Путин на Совбезе поднял тему безопасности на массовых мероприятиях

Фото, видео: © РИА Новости / Вячеслав Прокофьев; 5-tv.ru

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Докладчиком на заседании был глава ФСБ.

Меры безопасности при проведении массовых мероприятий сегодня в центре внимания оперативного совещания президента с постоянными членами Совбеза. Президент принял участие во встрече в формате ВКС из рабочего кабинета в Ново-Огареве.

«Уважаемые коллеги, добрый день. Мы сегодня обсудим некоторые вопросы, связанные с обеспечением внутренней безопасности в период проведения значимых общественно-политических мероприятий. Докладчик — Бортников Александр Васильевич», — открыл заседание Владимир Путин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России предложили усилить меры по обеспечению безопасности на концертах. Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму.