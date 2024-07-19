Вопреки всем нормам: в фонд ЕС для Украины поступят первые 1,5 миллиарда евро

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина; 5-tv.ru

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Речь идет о прибыли с замороженных активов России.

Поддержать киевский режим вопреки всем нормам международного права — по такому принципу теперь работает депозитарий Euroclear.

Его руководство объявило, что уже до конца июля переведет в специальный Фонд ЕС для Украины первый транш — более 1,5 миллиардов евро. Это проценты с доходов от замороженных российских активов, а их в Euroclear — на сумму около 200 миллиардов евро, а еще 150 миллионов евро — тоже проценты с прибыли, которая по закону принадлежит России, — депозитарий оставит себе в виде «страховки от рисков». И похоже, не зря.

В компании подсчитали, что из-за санкций и ответных мер России Euroclear уже потерял более 60 миллионов евро, и это только начало. Руководство России не раз предупреждало: на воровство Запада обязательно последуют ответные меры.