Всеобщий хаос: в мире произошел крупнейший в истории IT-сбой

Фото, видео: www.globallookpress.com / Christoph Soeder; 5-tv.ru

Проблемы во многих отраслях вызвала ошибка в обновлении антивируса.

Некоторые эксперты уже говорят, что решать проблему высоких технологий придется вручную. И потребуется перезагрузка каждого сервера, а их — сотни тысяч. Обновленный антивирус настолько все защищает, что не позволяет принимать компьютеру удаленные команды. Как с этим будут справляться, рассказал корреспондент «Известий» в Германии Виталий Чащухин.

Крупнейший в истории IT-сбой — настоящий киберапокалипсис. Система разом слегла по всему миру. В Британии встали поезда. Повсеместно не взлетают самолеты. В Нидерландах в клиниках врачи отменяют операции. Перебои на стратегических предприятиях. Затронут германский автопром. Финансовый коллапс в австралийских банках. Оплата в магазинах тоже местами не проходит — так что и продукты не купить. А мировые СМИ даже не могут об этом сообщить своим читателям и зрителям — телевещание тоже слетело.

И все это на языке системных администраторов называется «синий мертвый экран». А ведь и правда, компьютеры не подают признаков жизни. И даже банально перезагружать их — бесполезно.

Авиакомпании десятками прерывают свою работу — Eurowings, American Airlines, United и Delta Air Lines, турецкие авиалинии, Lufthansa. Все только отписываются — мы не полетим.

Неизвестно, что поджидает пилотов, которых все это застало в небе. В Индии на стойках регистрации начинают выдавать уже билеты, написанные буквально от руки, а вместо электронных табло информацию пишу маркером на доске.

К терминалам в Европе сгоняют усиленные отряды — из-за масштабного бардака многократно повышается уровень террористической угрозы. Полностью погасшие табло и в аэропорту Берлина. Глобальный сбой, глобальные задержки отмены рейсов. Всеобщий хаос!

По всему миру отменены более тысячи рейсов, пассажирам выдают бесплатную воду, ничем большим им не могут помочь.

Все осложняется еще и разгаром школьных каникул в Европе. Пострадали парки аттракционов и парижский Диснейленд. Приостановил работу Олимпийский комитет в Париже.

Но что же привело к этому ужасу в киберпространстве по всем отраслям? Тотальная зависимость от хорошо всем известного IT-гиганта — компании Microsoft — и установленного на их компьютеры «антивируса» от еще одной американской компании Crowdstrike, чье название даже переводится весьма зловеще — «удар по толпе». Настоящей бомбой замедленного действия стало автообновление этого программного обеспечения.

«Мы видим последствия стратегии массового перехода в облака. Тот же Office, которым мы привыкли пользоваться, вы видите, сейчас больше всего — в рамках облачных пакетов. То есть, простыми словами, вам предлагают купить не как раньше дисковую или офлайн-версию. Вам, наоборот, предлагают подключить такой сервис, который вы сможете обновлять только если будете находиться в зоне доступа», — объясняет эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов.

Несмотря на то, что Microsoft уже заявила об устранении основной причины неполадок, которая привела к масштабным сбоям, сообщения об отключениях продолжают поступать в течение всего дня. В системах бронирования до сих пор всплывают ошибки.

Не удивительно, что после такого хаоса акции и самого Microsoft и Crowdstrike рухнули, а компании готовят к ним коллективные иски. Вероятно, будет сделан и практический вывод, повально отказываясь от такой монопольной IT-зависимости. Те, кто в США был призван бороться с глобальными киберугрозами, сами же эту «проверку сбоем», причем настолько масштабным, не прошли.