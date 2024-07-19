«Это связано с экономией»: врач развеяла миф о пользе супа

Фото: www.globallookpress.com / Rene Nüsser

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Почему второе блюдо может быть предпочтительнее?

Ежедневное употребление супа может быть менее полезным, чем кусок мяса, обильно дополненный гарниром. Об этом в интервью «БИЗНЕС Online» рассказала врач-диетолог и тренер по здоровью Анастасия Тараско.

По ее словам, непосредственно физиологической потребности в супе у человека нет. Зато именно это блюдо считается чем-то вроде бюджетного.

«Вообще, если честно, это связано с экономией. Потому что приготовить супчик и накормить большое количество людей гораздо проще и дешевле, чем цельный кусок мяса и какой-то гарнир хороший к нему. В супчик можно накидать всего-всего экономненько, сварить и разлить по тарелочкам», — говорит Тараско.

Врач подчеркивает, что при приготовлении супа важно соблюдать баланс: половину выделить на овощи, четверть на белок и столько же — на длинные злаки и цельнозерновые каши.

Тараско признала, что густой борщ с мясом вписывается в эту «тарелку здорового питания», в отличие от супа-лапши со скромным содержанием ингредиентов. Еще один из вариантов, которые могут также оказаться полезными, — это овощные супы-пюре. Их можно сбалансировать при помощи добавления киноа и белка.

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