Возвращается к работе? Кейт Миддлтон сделала неожиданное заявление

Фото: www.globallookpress.com / Panoramic

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В словах принцессы Уэльской увидели признак улучшения ее здоровья и возвращения к исполнению обязанностей.

Кейт Миддлтон не оправдала надежд поклонников британской королевской семьи на то, что в своем заранее анонсированном заявлении она расскажет, как продвигается ее лечение. Тем не менее ее слова многие расценили, как признак улучшения здоровья и постепенного возвращения к исполнению обязанностей.

Так, в опубликованном People заявлении принцессы говорится об открытии двух новых садов при лондонском Музее естественной истории, патроном которого Миддлтон стала в 2013 году.

Супруга принца Уильяма выразила надежду, что новые сады станут местом, где люди смогут почувствовать свою связь с природой и осознать, как важно ее защищать. При этом Миддлтон отметила, что на личном опыте убедилась в том, что общение с природой не только приносит радость, но и помогает поддерживать физическое и ментальное здоровье, а также находить силы, чтобы бороться с тяжелой болезнью.

Заявление Миддлтон многие сочли за признак постепенного возвращения к работе, ведь после операции в январе принцесса по состоянию здоровья была вынуждена на время отказаться от выполнения своих обязанностей. Теперь же, когда она возобновила один из своих проектов, в этом увидели сигнал существенного улучшения ее состояния.

На днях принцесса Уэльская в очередной раз после продолжительной болезни появилась на публике, посетив финал мужского одиночного разряда теннисного турнира Уимблдон.

Пресса отметила, что Миддлтон уже второй раз появляется в публичном пространстве после сообщений о борьбе с онкологией. До этого, в июне, она побывала на параде Trooping the Color.

В марте 2024 года принцесс Уэльская сообщила, что у нее диагностировали онкологию. Ей пришлось признаться в этом публично, чтобы остановить домыслы и панику среди британских подданных и тех, кто наблюдает за королевской семьей по всему миру.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какое испытание предстоит Кейт Миддлтон в 2024 году.