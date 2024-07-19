«Позиция слабой»: Ханна дала совет девушкам, ждущим от партнера романтики
Ханна посоветовала девушкам быть более инициативными в вопросах романтики
Фото, видео: Виноградов Сергей / ТАСС; 5-tv.ru
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Артистка порассуждала на тему отношений.
Девушкам не стоит жаловаться на неромантичного партнера, вместо этого нужно взять создание атмосферы в отношениях в свои руки. Об этом на Международном фестивале «Белые ночи Санкт-Петербурга 2024» в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru рассказала певица Ханна.
Звезда уверена: в таких ситуациях стоит брать инициативу на себя.
«Вы должны брать ответственность на себя. Хотите романтики в отношениях? Берите и делайте романтику. А ныть, что „он у меня неромантичный“ — это позиция слабой женщины», — считает Ханна.
Певица Ханна девять лет в браке с продюсером Пашу. Они воспитывают двоих дочерей: пятилетнюю Адриану и Камиллу, которой в феврале исполнился годик.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ханна рассказала о ссорах с мужем. Знаменитая певица призналась: кое-что в Пашу вызывает у нее настоящее возмущение.