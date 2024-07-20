Всего 15 минут для счастья: как правильно вести антистресс-дневник

Фото, видео: www.globallookpress.com / Chris Robbins; Личный архив Александры Миллер;5-tv.ru

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Действительно ли эта техника так эффективна?

Для снятия стресса стоит начать вести дневник и записывать туда свои переживания. И делать это нужно не менее трех-четырех раз в неделю. Об этом рассказала психолог и сексолог Александра Миллер в разговоре с 5-tv.ru.

Ранее австралийское издание The Lighthouse опубликовало результаты исследования, где ученые доказали эффективность такой методики.

В ходе эксперимента выяснилось, что против стресса людям больше всего помогало краткое описание неприятных ситуаций, которые с ними произошли, а также подробное описание собственного способа решения этих проблем. При этом достаточно уделить на это всего 15 минут.

Российский психолог Александра Миллер согласна с тем, что техника прописывания очень действенная, и опыт ее клиентов не раз доказывал это.

При этом эксперт считает, что подобная практика должна проводиться чаще, чем раз в неделю, особенно, если человек тревожный.

«Раз в неделю — это все-таки маловато, 15 минут — прекрасно. Можете и десять минут, можете даже пять минут, но три-четыре раза в неделю. Лучше, чаще, чем дольше, но один раз», — говорит эксперт.

Психолог поясняет, что важна именно сама процедура, а не строгий тайминг. По ее словам, в данной ситуации хорошо подойдут техники прогнозирования желаемого результата. Это уже во многом расслабляет психику человека.

«Техника прогнозирования своего будущего еще более действенна, когда человек пишет сценарий своего будущего, сценарий любого события или сценарий любой встречи. Долгосрочные сценарии также имеют огромную силу. Допустим, человек пока не знает, куда идти, но важно поставить перед собой цель: либо в карьере, либо в личной жизни и плюс-минус описывать события, которые происходят», — советует Миллер.

Помимо этого, можно также записывать свою сильную эмоцию, которая прямо резонирует и выписывать ее до тех пор, пока вы не почувствуете, что освобождаетесь от этой эмоции. Например, лист или два листа. Это может быть даже одно слово.

При этом важно делать эту практику от руки, так в данном случае задействована мелкая моторика рук и центр мозга. Таким образом, происходит более глубокая проработка, и желаемое достигается быстрее.

Ранее 5-tv.ru писал, как стресс влияет на зрение.