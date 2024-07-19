Нельзя допускать обезвоживание: как правильно помочь человеку при отравлении

Фото: www.globallookpress.com / Michael Eichhammer, via www.imag

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И почему ему стоит меньше контактировать с окружающими?

Начинать лечение пищевого отравления нужно с сорбентов, которые снизят токсины в организме. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказал врач-гастроэнтеролог Андрей Якушев.

По словам специалиста, не существует препаратов, которые нейтрализуют токсин — в случае пищевого отравления нужно симптоматическое лечение. Первым делом важно дать сорбенты, они сократят количество токсинов. Далее лечение стоит подбирать индивидуально.

Например, при боли в животе пострадавшего стоит выпить спазмолитики, а при тошноте принять противорвотное. Двойную дозу сорбентов необходимо выпить при диарее. Также важно пить как можно больше жидкости, чтобы не допустить обезвоживание, особенно, если человека тошнит.

«Необходимо пить малыми порциями, но часто», — подчеркнул Якушев.

Если состояние не проходит или даже ухудшается, необходимо обратиться к врачу. Кроме того, специалист советует максимально сократить контакты с окружающими, так как симптомы пищевого отравления схожи с заражением кишечной палочкой. В случае последнего под угрозой окажутся и и другие люди.

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