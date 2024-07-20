Долина ответила Славе, высмеявшей ее после отказа принять цветы поклонницы

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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Что пожелала молодой исполнительнице народная артистка РФ?

Народная артистка Российской Федерации Лариса Долина отреагировала на обвинения певицы Славы в том, что ты не взяла цветы, которые ей принесла поклонница. Свой комментарий она дала для 5-tv.ru на Международном фестивале «Белые ночи Санкт-Петербурга 2024».

«Я хорошо знаю эту девушку и не понимаю ее „выпада“ такого странного. Дай бог, чтобы она не знала, что такое аллергия», — ответила Лариса Долина на комментарий певицы Славы.

По словам Ларисы Долиной, девушка, которая хотела подарить после выступления ей букет лилий, видимо, не знала о сильной аллергии знаменитой артистки на эти цветы. Именно из-за этого презент певица сочла уместным передать коллеге-пианисту Олегу Окуратову.

«У меня жесточайшая аллергия на эти цветы. И все знают об этом», — рассказала Лариса Долина.

Артистка призналась, что в очень мягкой форме извинилась за то, что не может принять подарок. После этого она его передала Олегу Окуратову, так как у него аллергии на лилии нет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Долина отказалась брать букет цветов от поклонницы.