Риск выше на 38%: как можно «заразиться» сахарным диабетом от собаки

Ученые выявили, что у человека и его собаки могут быть одинаковые заболевания

Фото: www.globallookpress.com / Jeremy Selwyn

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Европейские ученые пришли к неожиданным выводам, исследовав показатели здоровья более чем у 175 тысяч собаководов и их питомцев.

Группа ученых из Швеции и Великобритании выяснила, что у владельцев собак с сахарным диабетом на 38% возрастает риск самим заболеть опасным недугом. Об этом пишет «Доктор Питер».

Отмечается, что ученые провели шестилетний эксперимент, в ходе которого изучали показатели здоровья более чем 175 тысяч владельцев собак. Результаты показали, что, если у животного есть сахарный диабет, то его хозяин рискует тоже заполучить это заболевание, причем риск возрастает на 38%.

Более того, проявилась и обратная взаимосвязь: если у человека был диагностирован сахарный диабет, то вероятность этого заболевания у животного повышалась на 28%.

Ученые пришли к выводам, что все дело в формировании схожих привычек хозяев и их питомцев: частоты физической активности, наличия ожирения, а также общего воздействия окружающей среды. Отсюда и значительное повышение вероятности общих заболеваний.

Примечательно, что среди владельцев кошек подобной взаимосвязи установлено не было.

Как распознать сахарный диабет у питомца?

Ветеринары отмечают два изменения в поведении животного, которые могут указывать на сахарный диабет. Первое — питомец стал часто пить. Он даже может подолгу сидеть над миской с водой, не понимая, утолил жажду или нет.

Второй признак — животное стало часто ходить в туалет «по-маленькому». Собака может начать постоянно проситься на улицу или даже сходить в туалет дома, хотя раньше всегда терпела.

При подозрении на сахарный диабет проверить питомца можно самостоятельно с помощью обычного глюкометра. До теста животное нельзя кормить минимум семь часов. Норма сахара у собак и кошки составляет 5-7 ммоль/л. К ветеринару стоит обращаться, если показатель превысил десять ммоль/л.

Также выявить сахарный диабет у питомца можно с помощью тест-полоски для анализа мочи. Если она покажет «+», то надо немедленно обращаться к ветеринару.

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