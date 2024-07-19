Американского журналиста Гершковича приговорили к 16 годам колонии за шпионаж

Фото, видео: Сорокин Донат / ТАСС; 5-tv.ru

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Репортера The Wall Street Journal в марте взяли с поличным во время сбора сведений о российском оборонном предприятии.

Свердловский областной суд приговорил к 16 годам колонии журналиста The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича за шпионаж. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Уточняется, что в ходе прений сторона обвинения запросила для Гершковича 18 лет с отбыванием срока в колонии строгого режима. Сам журналист свою вину не признал.

Накануне в Свердловском областном суде завершилось следствие по делу журналиста WSJ Гершковича, который обвиняется по статье 276 УК РФ — «Шпионаж».

О задержании сотрудника американского издания в Екатеринбурге стало известно 30 марта. Журналиста поймали с поличным в то время, как он осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса.

В тот же день Лефортовский суд Москвы арестовал Гершковича по подозрению в шпионаже, а 7 апреля репортеру предъявили официальное обвинение. В дальнейшем ему несколько раз продлевали меру пресечения, а в июне этого года Генпрокуратура РФ направила дело Гершковича в Свердловский областной суд.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что кандидат в президенты США Дональд Трамп пообещал в случае победы на выборах добиться освобождения обвиняемого в России в шпионаже американского журналиста Эвана Гершковича.