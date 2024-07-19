Проявляется не сразу: врач рассказал о неочевидном симптоме рака почки

Фото: 5-tv.ru

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Почему заболевание диагностируют не сразу?

Постоянно повышенное артериальное давление может быть симптомом рака почки. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказал кандидат медицинских наук Михаил Странадко.

По словам врача, риск возникновения рака почки выше у людей, родственникам которых диагностировали аналогичное заболевание. Также в группе риска находятся диабетики и пациентв с вирусным гепатитом.

«Клинические симптомы, такие как боль в боку, кровь в моче и пальпируемое образование в брюшной полости, встречаются лишь в каждом десятом случае и связаны с агрессивным течением болезни и поздней стадией. Чаще у пациентов присутствуют снижение массы тела, анемия, повышенное давление», — объясняет Странадко.

Профилактикой этого заболевания служит поддержание нормального веса, контроль артериального давления и отказ от курения. Кроме того, исследования указывают на пользу включения в рацион овощей семейства капустных.

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