«Самый большой провал»: Илон Маск мемом отреагировал на сбой Windows

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Аэропорты, ж/д операторы, банки и ряд других систем столкнулись с остановкой работы из-за проблем у Microsoft.

Американский миллиардер, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск иронично прокомментировал глобальный сбой в системах Windows компании Microsoft, что привело к остановке работы мировых аэропортов, банков, бирж и других систем. На своей странице в социальной сети X он опубликовал мем и смеющийся смайлик.

Илон Маск оставил первую реакцию в момент глобального сбоя Windows, когда его соцсеть продолжала стабильную работу. Он сделал репост мема, на котором человек, олицетворяющий соцсеть X, спокойно лежит, глядя на бегающих внизу людей под иконкой Microsoft.

Позднее Илон Маск сделал еще один пост, в котором назвал сбой у Windows большим провалом.

«Самый большой IТ-провал в истории», — написал он.

Сбой в системах Windows в пятницу, 19 июля, носил глобальный характер. Ситуацию связывают с ошибкой в обновлении от поставщика решений информационной безопасности CrowdStrike. В частности, пользователи жаловались на появление «синего экрана смерти» на устройствах с операционной системой Windows 10. Устройства отключались от сети и переходили в бесконечный цикл перезагрузки.

Из-за неполадок в работе систем Windows была парализована работа ряда мировых аэропортов. О трудностях при регистрации пассажиров на рейсы в том числе сообщили авиакомпании American Airlines, United Airlines, Ryanair, Air India, Eurowings, Air Asia, VietJet Air. Неполадки возникли и у железнодорожного оператора Великобритании Govia Thameslink Railway.

В Японии прекратили работу рестораны быстрого питания McDonald's, посетители не могли оформить заказ через приложение. Жители штата Аляска в США столкнулись с проблемой при попытке связаться со службой спасения по номеру 911.

При этом на Россию сбои у Windows никак не повлияли. Аэропорты страны продолжали работу в штатном режиме, используя для регистрации пассажиров систему «Астра». В Минцифры отметили, что ситуация с Windows в очередной раз доказала значимость импортозамещения иностранного программного обеспечения (ПО).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что текстовый редактор WordPad был удален из сборки Windows 11 Canary. Спустя почти тридцать лет время этого текстового редактора истекло. Программу больше нельзя скачать из магазина Microsoft.