Амнистия для Хантера? На каких условиях Байден выйдет из президентской гонки

Фото: www.globallookpress.com / Bonnie Cash - Pool via CNP

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Американский лидер, вероятно, смирился с необходимостью покинуть свой пост, но хочет подготовить для этого почву и обеспечить безопасность семьи.

Президент США Джо Байден может сняться с выборов главы государства при условии гарантий иммунитета для его семьи. Об этом заявил политолог Рафаэль Ордуханян изданию Lenta.ru, не исключив, что такие договоренности уже достигнуты.

«Байден хочет иммунитет для семьи, судя по всему, собирается в последний момент объявить амнистию для своего сына Хантера. Он подготавливает почву для своего ухода и обеспечивает безопасность. Мы помним, что коррупционные скандалы сотрясают семью Байдена с момента его прихода к власти, но, судя по всему, эти вопросы утрясли», — сказал эксперт.

Он предположил, что якобы выявленный у лидера США коронавирус — это формальная причина для выхода из президентской гонки.

После отказа Байдена от выборов кандидатом от Демпартии станет вице-президент Камала Харрис, однако она вряд ли принесет партии победу, считает Ордуханян. Он указал на то, что рейтинги Харрис еще ниже, чем у главы Белого дома.

Таким образом, резюмировал политолог, у демократов нет шансов победить на этих выборах, так как на выдвижение и раскрутку новой кандидатуры у них не остается времени.

Накануне Белый дом сообщил, что Байден заразился коронавирусом. Уточнялось, что у президента выявлены «мягкие симптомы» болезни, поэтому он не намерен даже на время оставлять государственные дела, а займется ими удаленно, из своей президентской резиденции в штате Дэлавер.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Камала Харрис не сможет заменить Байдена в качестве кандидата на пост президента США, по мнению американского аналитика Гарланда Никсона.