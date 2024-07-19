Дешевле не бывает: назван самый бюджетный город России для отдыха этим летом

Самым дешевым городом для отдыха в РФ в июле и августе стали Минеральные воды

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

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Жители страны все больше отдают предпочтение внутреннему туризму и едут вовсе не на морское побережье.

Наиболее бюджетным городом России для отдыха в последние два месяца лета оказались Минеральные воды. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на исследование отечественного агрегатора для поиска гостиниц.

Одна проведенная ночь в отеле там в среднем стоит 4,3 тысячи рублей. Примерно такой же ценник в гостиницах Горно-Алтайска. Далее в списке по возрастанию стоимости значатся Саратов, Вологда, Рязань и Чебоксары. Порядка пяти тысяч рублей стоят номера в Краснодаре и Каменске-Шахтинском.

По данным исследования, россияне стали чаще интересоваться путешествиями по Золотому кольцу. Например, спрос на отели во Владимире поднялся на 53%. Цена одной ночи там составляет пять тысяч рублей. Также почти вдвое увеличилось и количество желающий провести отпуск в Суздале.

Ранее 5-tv.ru рассказал про оптимальный период для покупки дешевых авиабилетов, чтобы отправиться в путешествие по России летом или весной.