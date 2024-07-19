Фото: Reuters / Gleb Garanich

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Лидер киевского режима осознает, что боевики не могут противостоять российской армии.

Президент* Украины Владимир Зеленский в вопросе возврата территорий неожиданно заговорил о дипломатии. Об этом лидер киевского режима заявил в интервью BBC.

Зеленский допустил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут «отвоевать» территории силой.

«Это не значит, что все территории нужно отвоевывать силой. Я думаю, что сила дипломатии может помочь», — заявил он.

Президент России Владимир Путин ранее говорил, что в самом начале спецоперации Россия не исключала сохранения суверенитета Украины над Херсонской и Запорожской областями. Как он уточнил во время встречи с сотрудниками Министерства иностранных дел (МИД) России, в марте 2022 года у Москвы было условие — сухопутный доступ в Крым.

Запорожская и Херсонская области, а также Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) вошли в состав России осенью 2022 года после проведенных там референдумов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский обрушился с обвинениями на кандидата в лидеры США Дональда Трампа касаемо его позиции по конфликту. По его словам, работа с администрацией Трампа в случае его победы на выборах «будет тяжелой».

* — Пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.