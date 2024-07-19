«Убегает и кричит»: Паша Техник сорвал выступление в Казани
Рэпер Паша Техник сорвал свое выступление в Казани
Фото: Telegram / ПАША ТЕХНИК / techniquepasha
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Рэпер прибыл в город, но решил не показываться на глаза фанатам.
Рэпер Паша Техник выплатит денежную компенсацию за внезапную отмену своего выступления в Казани. Об этом в беседе с «БИЗНЕС Online» рассказал сооснователь клуба Донат Мухаметшин, в котором должно было состояться мероприятие.
Организаторы концерта отметили в своем Telegram-канале, что попытались «привезти» рэпера на сцену, но у них ничего не вышло.
«Но, к сожалению, сейчас он убегает от меня по улице и кричит, что ему на все ***** (все равно. — Прим. ред.)», — говорится в сообщении.
Сооснователь клуба подчеркнул, что он пришел к «консенсусу» с менеджером эпатажного Техника. По мнению Мухаметшина, прибывший в Казань Паша Техник решил, что «это не тот день для выступления». Причем фанаты знаменитости после сорванного концерта показывали фото и видео, где артист блуждал по городу в нетрезвом виде.
Мухаметшин полагает, что Паша Техник все же выступит, но в другой раз. При этом на утро в Telegram-канале самого рэпера появился пост, где говорилось о выступлении Техника через два дня — уже в Чебоксарах.
Стоит упомянуть, что это далеко не первое сорванное выступление Паши Техника в этом году.
Ранее 5-tv.ru писал, как чуть не умерший от передозировки скандальный рэпер Паша Техник пытается вернуть доверие малолетнего сына.