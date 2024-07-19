Спасатели нашли тело туристки, унесенной в Черное море на сапе

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

О пропаже 34-летней девушки из Ленобласти стало известно 11 июля.

В Краснодарском крае обнаружено тело туристки, которую унесло в Черное море на сапборде. Об этом сообщили в администрации Туапсинского района.

«Спасатели Туапсинского филиала „Кубань-Спас“ достали из воды тело девушки, по приметам похожей на Грушевскую Дарью Викторовну», — говорится в сообщении.

Ее обнаружили напротив пансионата «Шахтинский текстильщик» недалеко от села Ольгинки.

По данным МЧС, 11 июля 34-летняя туристка из Ленинградской области и ее подруга вышли в Черное море на сапсерфах в районе пляжа коттеджного поселка Сосновый берег. Когда они исчезли, их близкие обратились к спасателям. Туристок искали, в том числе, с помощью вертолета. Одну из них удалось спасти той же ночью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Магнитогорске из реки выловили мусорный пакет с телом девушки. Горожанку искали на протяжении месяца.