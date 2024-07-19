«Так получилось»: Юлия Паршута рассказала, свободно ли ее сердце

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Недавно певица выпустила грустный трек, который спровоцировал много вопросов о ее личной жизни.

Сердце певицы Юлии Паршуты вновь свободно. Такое признание исполнительница сделала в беседе с 5-tv.ru в рамках Международного фестиваля «Белые ночи Санкт-Петербурга 2024».

«Так получилось, что оно освобождается», — ответила Юлия на вопрос о том, занято ли ее сердце.

Знаменитость подчеркнула, что оно освобождается от определенного мужчины, но остается заполнено любовью к миру и жизни в целом.

«Оно заполнено любовью к миру, к жизни, к музыке. К людям, с которыми я дружу и работаю, к будущему и просто к жизни. Так что от этого оно никогда не освободится», — рассказала она.

По признанию Юлии Паршуты, она уже готова к новым отношениям и хочет влюбиться снова.

К слову, недавно певица выпустила трек под названием «Кришна», с помощью которого выразила свою накопившуюся боль. В нем артистка рассказала поклонникам, как страдает от предательства бывшего возлюбленного.

Подписчики сразу подумали, что предполагаемые отношения Юлии с певцом Марком Тишманом дали трещину. Но певица поспешила заверить аудиторию, что ее возлюбленным был совсем другой человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Паршута предрекла себе грустные перемены в любви.