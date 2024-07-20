БПЛА-отряд «Эскадрон» нанес удар по опорному пункту ВСУ

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Какие еще выполняют задачи эти бойцы?

Военнослужащие БПЛА-отряда «Эскадрон» в составе бригады «Эспаньола» нанесли удар по опорному пункту ВСУ.

На представленных кадрах видно горящий «опорник» противника. Как сообщается, из него выходил украинский военный и пытался потушить пожар, но безуспешно. Кроме того, на месте дислокации боевиков после атаки сдетонировал боекомплект. Российский военнослужащий, инженер-взрывотехник с позывным «Келик» также рассказал о том, как устроен боевой дрон.

«Во всем должна быть эстетика. Это так называемый в простонародье кипятильник. Электродетонатор выводится на один из лучей, во время того, как происходит прилет в указанную цель, происходит короткое замыкание между двумя кипятильниками. <…> Если он внутрь здания влетит, живых никого не останется», — сообщил он в беседе с корреспондентом «Известий» Александром Сафиулиным.

Замкомандира «Эскадрона» с позывным «Дозор» рассказал, что в «Эспаньоле» работают группы БПЛА различного типа. Например, «Эскадрон» совмещает в себе расчеты как разведывательных, так и ударных FPV-дронов.

«Отслеживаем маршруты движения, выявляем пункты временной дислокации, точки подвоза, ротации, либо эвакуации. За последнюю неделю был уничтожен узел связи в населенном пункте Часов Яр, насколько я знаю, после этого у них (ВСУ. — Прим. ред.) была нарушена связь среди подразделений», — заявил военный.

По его словам, сбои со связью в рядах противника позволили российским штурмовым подразделениям более успешно и безопасно продвинуться вперед.