Застрявшие в Сибири: пассажиры из Индии и США почти сутки находятся в аэропорту Красноярска

Фото, видео: Ковригина Алина / ТАСС; 5-tv.ru

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Почему вылет в Сан-Франциско постоянно сдвигается?

В Красноярске застряли почти 250 пассажиров индийской авиакомпании. Стало известно, что резервный борт за ними уже вылетел. Однако пока не ясно, сможет ли он отправиться дальше в Сан-Франциско из-за технического сбоя в аэропортах США и Европы.

Вот уже почти сутки люди сидят в «стерильной зоне» без возможности выйти на улицу. На помощь им пришли не только сотрудники сибирской авиагавани, но и местные предприниматели. Подробности рассказал корреспондент «Известий» Владислав Тамошаускас.

Выпустить в город граждан Индии и США без российской визы, чтобы разместить их в гостинице, нельзя. И все это время пассажиры провели в «чистой зоне» прилета. Для комфорта в терминал передали пледы, подушки и одеяла. Также иностранцев обеспечивают напитками и едой.

Однако, не всем предложенное меню пришлось по вкусу, почти половина от еды отказались из-за гастрономических предпочтений.

«Ждем горячие обеды для них. Особенность есть такая, что из 240 пассажиров 115 вегетарианцев. У них с тем первым вариантом кормления возникли вопросы, конечно. Они отказались от мясного и молочного», — рассказывает Дмитрий Дронин.

Накормить каждого с учетом пожеланий решили красноярские рестораторы. Они приготовили столько еды, что хватило бы на индийскую свадьбу.

«Так как на борту были вегетарианцы, мы для них приготовили стейк из брокколи с гарниром. Для остальных приготовили рис вок с курицей и лапшу. Мы всегда рады помочь в таких ситуациях, когда действительно нужна наша помощь. Мы никогда не остаемся в стороне», — говорит менеджер ресторана Вероника Дудченко.

В аэропорт Красноярска прибыли индийские дипломаты, чтобы на месте обеспечить своевременный вылет пассажиров. Из Мумбая уже направляется запасной самолет.

«В настоящее время мы размещаем их на альтернативном рейсе из России в Сан-Франциско, чтобы они смогли получить альтернативный рейс как можно раньше», — говорит представитель авиакомпании Air India.

В случае непредвиденной задержки, пассажиров все же отвезут в гостиницы. Для этого уже приняты все необходимые дипломатические решения.

«Данный инцидент приравнивается к стыковому рейсу. То есть когда, скажет, идет пересадка с одного на другой борт. Соответственно, пассажиры находятся в зоне пребывания, в таможенной зоне, в транзитной зоне без права выхода из аэропорта. Бывают аэропорты, которые дают исключения. Например, в Дохе. У нас обычно таких исключений нет», — говорит адвокат, член Коллегии адвокатов Алишер Захидов.

В гостинице в данный момент находится только экипаж. Пилоты задержатся в Красноярске до тех пор, пока самолет не пройдет все необходимые испытания и ремонт, и будет готов снова подняться в небо.

«На борту, который летит из Индии, летит бригада инженерно-технического состава с необходимыми запчастями. Его восстановят. Экипаж, который прилетел на борту неисправном сюда, он же полетит на нем в Индию», — говорит руководитель Красноярского МТУ Росавиации Петр Клундук.

В общей сложности пассажиры проведут на красноярской земле почти сутки. Вылет в Сан-Франциско постоянно сдвигается и сейчас, предварительно, назначен на десять часов вечера.