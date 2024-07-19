В детских подгузниках нашли плесень и дрожжи

В продающихся в России детских подгузниках нашли плесень и дрожжи

Фото, видео: www.globallookpress.com / Global Look Press; 5-tv.ru

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Какую марку родителям лучше обходить стороной в магазине?

Роскачество нашло в детских подгузниках то, чего там быть не должно. В экземплярах популярной торговой марки Joonies обнаружили дрожжи и плесень. Во влажной и теплой среде они разрастаются как грибы и провоцируют воспаление.

Кроме того, в большинстве проверенных изделий есть проблемы с уровнем pH — это показатель соотношения кислоты и щелочи. Нарушения могут спровоцировать размножение микроорганизмов.

При этом все подгузники отлично впитывают влагу. А содержание цинка, хрома, мышьяка и свинца в них соответствует допустимым значениям.

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