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Южнодонецкий фронт продолжает сдвигаться.

Запад уверен, что, направляя Киеву деньги и оружие, удастся изменить ситуацию на фронте. Но как показала практика, подобные планы обречены на провал. Населенный пункт Урожайное, за который бились ВСУ в ходе контрнаступления летом прошлого года, находится под полным контролем наших войск. Российские артиллеристы, мотострелки, операторы дронов отбрасывают противника все дальше. О секретах штурмовой операции рассказал военный корреспондент «Известий» Денис Воробьев.

Украина считала это триумфом своего прошлогоднего контрнаступа. Но закончился он там же, где и начинался. Наша артиллерия гремит круглосуточно. Огненные облака накрывают противника.

Точечно по опорным пунктам работает «Гиацинт». Наш дрон засек дислокацию украинских боевиков. И пока они ничего не подозревают, расчет самоходки готовится к выстрелу.

Расчет «Гиацинта» уничтожает по несколько целей в день, в том числе и натовские орудия в ходе контрбатарейной борьбы. Но уже после нескольких выстрелов нужно маневрировать. Этой самоходке достаточно всего несколько минут, чтобы сменить позицию.

Техника в огне, укрепрайоны разбиты. Отступать ВСУ некуда. Путь в центр поселка открыт для наших штурмовиков. Мотоциклы на бешеной скорости под прикрытием ударных дронов врываются на главные улицы. Свыше 20 домов морпехи ВС РФ зачищают меньше, чем за два часа. Штурмовик группировки войск «Восток» поднимается на крышу полуразрушенного дома. И над зданием администрации развивается триколор.

Для камчатского морпеха с позывным «Хорс» это был первый бой. И по разговору кажется, что адреналин до сих пор на пределе. Страха нет, признается боец, на него нет времени.

«Мы, когда закрепились, трое суток. Это были такие хорошие бессонные ночи, бессонные дни. Голова вверх и просто — дроны, дроны, дроны, дроны. Они, видимо, обиделись, что их оттуда выгнали», — поделился штурмовик.

Удерживать одну из важнейших позиций Времьевского выступа доверили украинским мобилизованным. Многим из них уже за 40 лет. Пленный боевик вспоминает, как его схватили на улице без всяких разбирательств. Месяц обучали на полигоне, а потом отправили в Урожайное. Обещали ротацию, но подмога не пришла.

«Мы разбежались по комнатам, сидели изначально. В комнате все разбито, там крыши нет. Кто под чем сидел. Я под какой-то доской там сидел, не помню. Начался этот обстрел, потом чуть притихло. Я голову вытянул, смотрю: троих товарищей моих нет», — вспоминает военнопленный.

Бои за этот населенный пункт длились около месяца. Теперь ВС РФ плотно заняли оборону.

Только сейчас командир 40-й армейской бригады морской пехоты делится секретами победной тактики. Ведь у ВСУ было три линии обороны, подземные тоннели между подвалами и очень много боеприпасов.

«Северную часть сразу отрезали, не допустив подход противника и не допустив его выхода. Центральную часть блокировали, западную часть блокировали. И последовательно, быстро-быстро в течение полутора часов были введены резервы в появившиеся бреши», — говорит командир 40-й армейской бригады морской пехоты ТОФ с позывным «Топаз».

И оборона рухнула. Южнодонецкий фронт продолжает сдвигаться. Впереди — еще несколько населенных пунктов до полного освобождения Времьевского выступа.