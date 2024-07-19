Не дороги, а реки: в Москве машины «поплыли» после сильного ливня

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Когда в столице прекратятся осадки и выглянет солнце?

В Москве и Подмосковье уровень погодной опасности повысили до оранжевого — после аномальной жары на регион обрушились грозы с ливнями.

В отдельных районах вылилось более трети июльской нормы дождей. Осадки до сих пор не прекращаются. В безвыходной ситуации оказались многие водители.

Вот так залило Московскую кольцевую автодорогу. В других частях города тоже сильные подтопления. Автобус с пассажирами застрял на дороге, угодив в глубокую лужу. Припаркованные во дворах машины — плывут.

Москвичам сегодня советуют пересесть на метро, а также держаться подальше от деревьев и неустойчивых конструкций. Синоптики обещают порывистый ветер, обильные дожди и грозы. Экстренное предупреждение действует до позднего вечера.

Коммунальные службы работают в усиленном режиме.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда в Москве закончится дождь.