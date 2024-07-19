Жизнь остановилась: как сбой в Windows парализовал работу организаций во всем мире

Фото, видео: 5-tv.ru

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На что именно повлияли проблемы в работе операционной системы?

Российские аэропорты давно перешли на отечественный софт, крупнейшие авиаузлы уже отчитались о стабильной работе. О том, когда исправят ситуацию в других странах, расскажет корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

Такого в мире, пожалуй, еще не было. Большая часть земного шара сегодня осталась без связи. Сбои в работе аэропортов, больниц, фондовых бирж, крупных банков, сервисов и даже телеканалов. Проблемы — в США, Австралии, Нидерландах, Японии, Индии и десятке других стран на всех континентах.

Авиакомпании не могут продолжить работу. Из-за отсутствия связи American Airlines запретила взлет всем своим бортам. Вынужденную паузу сделали и в United и Delta Air Lines. Не могут пройти регистрацию на рейс пассажиры турецких авиалиний, приложение и сайт компании не открываются.

«Уважаемые пассажиры! Из-за глобальной технической проблемы в наших информационных системах в настоящее время мы испытываем проблемы с процессами продажи билетов, регистрации и бронирования. Наши команды усердно работают над скорейшим решением проблемы», — говорится в сообщении TK HelpDesk в социальных сетях.

Приостановлена работа международного аэропорта Берлин-Бранденбург в Германии — крупнейший в Европе схипхол просто замер. Вот, что ответили в авиакомпани Lufthansa.

«В настоящее время в нескольких аэропортах и авиакомпаниях по всему миру наблюдаются проблемы с информационными технологиями. Причина пока не известна. Lufthansa в настоящее время затронута лишь незначительно. В настоящее время наибольшее влияние оказывает закрытие аэропорта в Берлине. Возможны задержки и отдельные отмены рейсов. Lufthansa сожалеет о неудобствах для своих пассажиров», — говорится в сообщении.

Большие очереди людей в аэропортах по всему миру. Вместо информации на табло — синий экран и надпись: «Операционная система в поиске решения». В аэропорту Раджива Ганди в Индии пассажирам билеты заполняют от руки.

Не работают кассы самообслуживания в одном из супермаркетов в Штатах — все тот же синий экран. На кадрах из Лос-Анджелеса знаменитая «Сфера» — гигантский светодиодный экран больше 100 метров в высоту — тоже с сообщением о попытке решить проблему.

Из-за сбоя пришлось сделать паузу и крупным телеканалам. Британский Sky News прервал эфир.

Все дело в обновлении антивируса компании CrowdStrike, которое вызвало сбой в работе Windows. Фактически пострадали все пользователи этого программного обеспечения.

«Мы видим последствия стратегии массового перехода в облака. Тот же Office, которым мы привыкли пользоваться, вы видите, сейчас больше всего — в рамках облачных пакетов. То есть, простыми словами, вам предлагают купить не как раньше дисковую или офлайн-версию. Вам, наоборот, предлагают подключить такой сервис, который вы сможете обновлять только если будете находиться в зоне доступа», — объясняет эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов.

Нерабочее обновление одной из программ фактически запустило цепную реакцию и обрушило систему. В Майкрософт уже заявили, что работают над устранением неполадок. Параллельно продолжают приходить сообщения о сбоях.

Жители Аляски не могут позвонить в службы спасения.

«Монополисты в виде Майкрософт на рынке ПО в значительной степени, мы и дальше будем иметь такие проблемы, когда какое-то небольшое обновление, пусть даже и безопасности, может принести такой большой ущерб различным отраслям. Тот момент, когда мы сталкиваемся с тем, что нет альтернативных продуктов, альтернативных компаний», — считает эксперт Артем Геллер.

Вероятно, после глобального сбоя грядут глобальные выводы и изменения.

Сообщений о проблемах в российских аэропортах пока не поступали. А в Домодедово уже заявили — готовы предложить партнерам резервную систему «Астра».