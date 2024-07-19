РСТ: самым дорогим регионом для отдыха в России в июле стала Республика Алтай

Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко

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В некоторых заповедных местах семь дней отпуска могут обойтись в сотню тысяч рублей.

Самый дорогой отдых в России в июле этого года оказался в Республике Алтай. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на данные исследования Российского союза туриндустрии (РСТ).

Средняя цена недельного проживания в регионе на двоих составляет более 107 тысяч рублей. Причем там растет количество отелей для состоятельных путешественников — с четырьмя и пятью звездами.

Всего на тысячу рублей дешевле обойдется отдых на Камчатке. А на третьем месте оказалась Московская область, где провести семь дней отпуска можно примерно за 74 тысячи.

«Относительно июля прошлого года на 18% выросло число бронирований подмосковных объектов, спрос на туры на Камчатку в июле вырос в полтора раза», — отмечают специалисты.

Последние два места в пятерке самых дорогих регионов России для отдыха в июле замыкают Алтайский край и Якутия — 73 и 68 тысяч рублей соответственно.

Исследователи из РСТ подчеркнули, что упомянутые регионы — традиционно популярные места среди туристов.

Ранее 5-tv.ru писал, где дешевле всего можно отдохнуть летом 2024 года.