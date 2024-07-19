Бойцы «Эспаньолы» рассказали о работе центра управления обстановкой «Мелодия»

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Бойцы в зоне СВО обращаются к центру при возникновении потребности в транспорте, боеприпасах или прикрытии.

Бойцы добровольческой бригады «Эспаньола» показали работу своего информационно-аналитического центра «Мелодия», который управляет обстановкой на одном из участков фронта в зоне проведения спецоперации по защите Донбасса.

Необходимая информация поступает от самой «Эспаньолы» и всех смежных подразделений. Бойцы обращаются к центру при возникновении потребности в транспорте, боеприпасах или прикрытии.

«До тех пор, пока у них все хорошо, мы им не нужны, они о нас не слышат, не знают. Как только появляется проблема, просто выйди на „Мелодию“. Зачастую нужен транспорт, нужно достать боеприпасы, нужно прикрыть огнем», — рассказал старший аналитик с позывным «Топаз».

По его словам, сейчас военнослужащие ВС РФ удивляют украинских боевиков высоким уровнем слаженности. Этого удалось достичь в том числе путем четкой координации между подразделениями.

В свою очередь, доброволец из Сербии с позывным «Корнет», который недавно получил российское гражданство, назвал такую координацию главной задачей «Мелодии».

«Когда какое-то подразделение заезжает на определенный участок фронта, чтобы они заезжали организованно, чтобы другие были в курсе, чтобы понимали, на что это подразделение вообще способно и как его лучше применять», — объяснил он.

Ранее, писал 5-tv.ru, в бригаде «Эспаньола» рассказали о работе водителей для обеспечения бойцов на фронте.