«Я делала процедуру»: Дана Борисова раскрыла правду об ужасном шраме на шее

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram* / danaborisova_official;5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Знаменитость считает, что в свои 48 лет выглядит отлично.

Известная ведущая и блогер Дана Борисова объяснила происхождение шрама на шее, на который накануне обратили внимание поклонники. Звезда отметила, что не перебарщивает с преображением. Кроме того, она утверждает, что не ложилась под нож пластического хирурга — только сделала «особенную» косметическую процедуру, следы которой решила не скрывать. Знаменитость обратилась к аудитории в личном блоге.

Не так давно на съемки Дана пришла с заметным и некрасивым следом на шее. Многие было решили, что Борисова вновь экспериментирует со своей внешностью, но телеведущая решила на корню пресечь разговоры общественности о ее «неудачной пластической операции».

Блондинка заверила фанатов, что ничего страшного с ней не случилось — так называемый шрам остался от похода к косметологу.

«Я делала процедуру, о которой много раз говорила. Очень люблю эту процедуру — это лифтинговые нити. Они рассасываются сами, эффекта от них хватает на год. Накануне съемки я поставила себе нити. Я настолько не стесняюсь всех этих процедур, что даже не стала закрашивать следы от них и спокойно отснялась. Операций на лице я пока не делала», — объяснила Дана.

Она неоднократно подчеркивала, что не стесняется своей внешности: морщин, целлюлита или других «несовершенств». Блогер рада, что имеет возможность следить за своей внешностью благодаря современной индустрии красоты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дана Борисова не стесняется своего шрама после пластической операции.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ