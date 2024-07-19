Фото: Reuters / Johanna Geron

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Переизбранный председатель ЕК начала строить политическую карьеру 40 лет назад.

Переизбранная на пост главы Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен работала врачом-ассистентом в гинекологической клинике. О прошлом политика сообщает издание URA.RU.

Урсула фон дер Ляйен произошла из семьи, которая в XIX веке торговала с основателем крупнейшей текстильной мануфактуры Российской империи. Получив образование, будущая политик ушла работать в медицинскую сферу, некоторое время протрудившись в гинекологической клинике. После она погрузилась в научные работы в области социальной медицины и эпидемиологии.

Ее политическая карьера началась в 1990 году с вступления в Христианско-демократический союз в Германии. Через какое-то время фон дер Ляйен стала первой женщиной — министром обороны страны. Пост главы ЕК политик заняла в 2019-м.

С начала российской спецоперации на Украине фон дер Ляйен начала активно поддерживать киевский режим и выступать против РФ. Однако не обошлось из без скандалов на посту, связанных, правда с мошенничеством с вакцинами во время пандемии коронавируса. Правда, это не помешало Forbes назвать ее самой влиятельной женщиной 2023 года.

Сейчас Урсула фон дер Ляйен уже заявила, что планирует превратить Евросоюз в военно-политический блок, а также расширить поддержку ВСУ. Такие решения могут спровоцировать серьезные последствия, о чем заявил Константин Гаврилов, глава делегации РФ во время переговоров в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями.

Ранее 5-tv.ru писал, что голосование за Урсулу фон дер Ляйен в Европарламенте сопровождали протесты.